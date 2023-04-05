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Знаменитый парадокс черной дыры Стивена Хокинга наконец-то может иметь решение

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Один из самых известных парадоксов физика Стивена Хокинга, наконец, может быть решен: новые исследования показывают, что черные дыры на самом деле могут хранить информацию о массивных звездах, которые их создали, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Эта информация может скрываться в излучении вокруг черных дыр - в просторечии известном как «квантовые волосы» - и, теоретически, ее можно получить, чтобы рассказать о происхождении этих черных дыр, предполагает исследование.

Это открытие может наконец решить сложную проблему, над которой Хокинг работал в последние годы жизни.

Согласно работе Стивена Хокинга, излучение медленно «просачивается» из черных дыр в виде тепловой энергии, что стало известным как «излучение Хокинга». Но из-за своей тепловой природы это излучение не может нести информацию. Это означает, что по мере испарения черные дыры методично уничтожают всю информацию о создавших их звездах. Это противоречит законам квантовой механики, согласно которым информация не может быть уничтожена и что конечное состояние объекта может дать ключ к разгадке того, каким было его начальное состояние. Эта проблема десятилетиями беспокоила космологов и известна как «информационный парадокс Хокинга».

«(Это исследование) - последний гвоздь в крышку гроба парадокса, потому что теперь мы понимаем точное физическое явление, благодаря которому информация ускользает из распадающейся черной дыры», - указал профессор физики Университета Сассекса и ведущий автор исследования Ксавьер Калмет. Он предлагает модификацию «излучения Хокинга», которая делает его «нетепловым» и, таким образом, способным переносить с собой информацию от окончательной судьбы черной дыры.

«Начиная с излучения, мы должны восстановить первоначальное состояние черной дыры, а затем, в конце концов, и звезду», - считает Калмет.

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