Змусить путіна піти на переговори: Блінкен прокоментував контрнаступ ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен коментуючи контрнаступ ЗСУ зазначив, що в разі його успіху, це може змусити путіна піти на переговори. Про це пише BBC, передає УНН.
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За словами Блінкена, Білий дім не сумнівається в успіху Києва та в поверненні українських земель, захоплених росією. Він наголосив, що США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку Україні, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.
При цьому Блінкен зазначив, що ще зарано давати оцінки ходу українського контрнаступу. Але він висловив сподівання, що його успіх змусить президента росії володимира путіна розпочати переговори про припинення агресії.
"Успіх у контрнаступі принесе два результати: він зміцнить позиції України за будь-яким столом переговорів, а також наблизить ймовірність того, що путін нарешті зосередиться на переговорах про закінчення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі [контрнаступ] справді може наблизити мир, а не віддалити його", - сказав Блінкен.
Держсекретар США також пообіцяв Україні новий значний пакет політичної та практичної допомоги, оголошення якого, за його словами, можна очікувати на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні.
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