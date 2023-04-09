Змішана естафета з марафонської ходьби дебютує на Олімпійських іграх у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Змішану естафету з марафонської ходьби включили в перелік Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, передає УНН з посиланням на Agence France Presse.
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Вона замінить чоловічу спортивну ходьбу на 50 км, яка вперше з'явилася на Олімпійських іграх 1932 року, але від якої відмовилися в гонитві за ґендерною рівністю.
У новій змішаній естафеті візьмуть участь 25 команд, кожна з яких складається з одного чоловіка та однієї жінки, які по черзі подолають марафонську дистанцію (42,195 км) у чотири етапи.
Естафета проходитиме на тій же трасі, що й індивідуальні змагання зі спортивної ходьби на 20 км, біля підніжжя Ейфелевої вежі у центрі Парижа. За повідомленням World Athletics, кваліфікаційний шлях команди буде опубліковано найближчим часом.
Програма легкої атлетики в Парижі 2024, що складається з 48 видів спорту, тепер ідеально збалансована: 23 види для чоловіків та жінок із двома змішаними видами: естафетою 4x400 м та марафонською ходьбою.
Додамо
Ігри наступного року також вперше включатимуть брейк-данс в олімпійській програмі.