Смешанная эстафета по марафонской ходьбе дебютирует на Олимпийских играх в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Смешанную эстафету по марафонской ходьбе включили в перечень Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает УНН со ссылкой на Agence France Presse.
Детали
Она заменит мужскую спортивную ходьбу на 50 км, которая впервые появилась на Олимпийских играх 1932 года, но от которой отказались в погоне за гендерным равенством.
В новой смешанной эстафете примут участие 25 команд, каждая из которых состоит из одного мужчины и одной женщины, которые поочередно преодолеют марафонскую дистанцию (42,195 км) в четыре этапа.
Эстафета будет проходить на той же трассе, что и индивидуальные соревнования по спортивной ходьбе на 20 км, у подножия Эйфелевой башни в центре Парижа. По сообщению World Athletics, квалификационный путь команды будет опубликован в ближайшее время.
Программа легкой атлетики в Париже 2024 года, состоящая из 48 видов спорта, теперь идеально сбалансирована: 23 вида для мужчин и женщин с двумя смешанными видами: эстафетой 4x400 м и марафонской ходьбой.
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Игры следующего года также впервые включат брейк-данс в олимпийскую программу.