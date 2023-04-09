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Смешанная эстафета по марафонской ходьбе дебютирует на Олимпийских играх в Париже

Киев • УНН

 • 1218603 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Смешанную эстафету по марафонской ходьбе включили в перечень Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает УНН со ссылкой на Agence France Presse.

Детали

Она заменит мужскую спортивную ходьбу на 50 км, которая впервые появилась на Олимпийских играх 1932 года, но от которой отказались в погоне за гендерным равенством.

В новой смешанной эстафете примут участие 25 команд, каждая из которых состоит из одного мужчины и одной женщины, которые поочередно преодолеют марафонскую дистанцию (42,195 км) в четыре этапа.

Эстафета будет проходить на той же трассе, что и индивидуальные соревнования по спортивной ходьбе на 20 км, у подножия Эйфелевой башни в центре Парижа. По сообщению World Athletics, квалификационный путь команды будет опубликован в ближайшее время.

Программа легкой атлетики в Париже 2024 года, состоящая из 48 видов спорта, теперь идеально сбалансирована: 23 вида для мужчин и женщин с двумя смешанными видами: эстафетой 4x400 м и марафонской ходьбой.

Добавим

Игры следующего года также впервые включат брейк-данс в олимпийскую программу.

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