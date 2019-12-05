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Зміни до закону про трансплантацію дозволять не заблокувати проведення операцій - МОЗ

Зміни до закону про трансплантацію дозволять не заблокувати проведення операцій - МОЗ

Київ • УНН

 • 16267 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Зміни до закону про трансплантацію органів дозволять розвивати систему трансплантації та не заблокувати проведення операцій з 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"4 грудня Верховна Рада України зробила перший крок до внесення змін в закон про трансплантацію, які дозволять розвивати систему трансплантації та не заблокують проведення операцій з початку 2020 року. Прийняття змін до закону стане важливим кроком для забезпечення подальшого розвитку системи трансплантації в Україні, дозволить розблокувати зарегульованість проведення трансплантації в Україні та запровадити автоматизацію процесів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) ще проходить тестування - є необхідність ухвалити пакет нормативно-правових актів на рівні Кабінету міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України. Якщо цього не зробити - існує ризик, що 1 січня 2020 виникне правовий вакуум, який зробить неможливими ті трансплантації, які вже проводять в Україні.

"Законопроєкт визначає, що інформаційна система трансплантації буде складатися з двох частин: Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин", - повідомили в пресслужбі.

Вказано, що законопроект дозволить автоматично шукати донорів та реципієнтів на основі сумісності медичних показників, а також ввозити трансплантат із-за кордону ще до створення і наповнення державного реєстру донорів кісткового мозку та виконувати його трансплантацію від неродинного донора в Україні.

Також повідомляється, що законопроект усуне загрозу переслідування лікарів.

Нагадаємо, 5 листопада Президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ створити єдину державну систему трансплантації.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, що потрібно зробити наступного року для запуску системи трансплантації.

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