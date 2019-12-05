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Изменения в закон о трансплантации позволят не заблокировать проведение операций - Минздрав

Изменения в закон о трансплантации позволят не заблокировать проведение операций - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 16267 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Изменения в закон о трансплантации органов позволят развивать систему трансплантации и не заблокировать проведение операций с 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"4 декабря Верховная Рада Украины сделала первый шаг к внесению изменений в закон о трансплантации, которые позволят развивать систему трансплантации и не заблокируют проведение операций с начала 2020 года. Принятие изменений в закон станет важным шагом для обеспечения дальнейшего развития системы трансплантации в Украине, позволит разблокировать зарегулированность проведения трансплантации в Украине и ввести автоматизацию процессов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) еще проходит тестирование - есть необходимость принять пакет нормативно-правовых актов на уровне Кабинета министров Украины и Министерства здравоохранения Украины. Если этого не сделать - существует риск, что 1 января 2020 года возникнет правовой вакуум, который сделает невозможными те трансплантации, которые уже проводят в Украине.

"Законопроект определяет, что информационная система трансплантации будет состоять из двух частей: Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что законопроект позволит автоматически искать доноров и реципиентов на основе совместимости медицинских показателей, а также ввозить трансплантат из-за границы еще до создания и наполнения государственного реестра доноров костного мозга и выполнять его трансплантацию от неродственного донора в Украине.

Также сообщается, что законопроект устранит угрозу преследования врачей.

Напомним, 5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву создать единую государственную систему трансплантации.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что нужно сделать в следующем году для запуска системы трансплантации.

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