Скалецька розповіла, що необхідно зробити наступного року для запуску системи трансплантації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла про план роботи із запуску системи трансплантації на наступний рік. Напрямками роботи вона поділилась під час пресконференції у Житомирі, передає кореспондент УНН.
“Наступного року ми працюємо над організаційними і фінансовими і іншими інструментами, щоб організувати цю роботу, котра відповідає закону прийнятому в Україні. Нам необхідно сьогодні прийняти 54 підзаконних акти, нам необхідно снастити хоча б певну кількість баз органів необхідним обладнанням, нам необхідно зрозуміти всі інші організаційні питання, в тому числі шляхи фінансування і оплати такої діяльності. В нас є багато роботи. І, повірте мені, при організації всього цього процесу, ми будемо мати дійсно успішний результат і дійсно проведені операції, тому перепоною на даний момент є значний об’єм роботи, яку треба зробити. Бажання і фахівці, які хочуть це зробити — так само є”, — розповіла Скалецька.
Так, відповідно до заяви міністра, у МОЗ визначили першочергові завдання цього напрямку:
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- створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблокує можливість побудови системи;
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- впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть находити один одного;
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- формування професії трансплант-координаторів, навчання яких вже розпочалося;
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- запуск “перехресного донорства”, коли іде обмін органами між живими донорами, які не є рідними та просто коли є можливість за життя дати згоду на донорство після смерті.
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Нагадаємо, Зеленський вважає за необхідне, щоб МОЗ забезпечило функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації до лютого 2020 року.