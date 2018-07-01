ЗМІ: зустріч Путіна і Трампа може принести зміни в оборонну політику Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Підсумки зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі можуть принести зміни в оборонну політику Фінляндії. Таку думку озвучила газета Ilta-Sanomat в редакційній статті, інформує УНН.
“Який вплив зустріч Трампа і Путіна може надати на Фінляндію? На перший погляд, можна уявити, що Фінляндія просто приймає цю зустріч, тільки і всього. (Але) якщо лідери почнуть вирішувати питання „над головою“ Європи, то Фінляндія буде вже не спостерігати з боку, а перебувати в самому центрі прийняття рішень. Вона вже не є нейтральною, вона — частина ЄС, який практично дійшов до порогу торгової війни з США під владою Трампа”, — підкреслює газета.
На її думку, “якщо Трамп і Путін домовляться про припинення розширення НАТО і американці підуть з Європи, Фінляндія залишиться в прямому сенсі на ганку НАТО”. “Після цього оборонне співробітництво в рамках ЄС може виявитися для неї єдиним шляхом отримати місце в міжнародній структурі безпеки”, — вважає видання.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що обговорить з Путіним Сирію, Україну і втручання у вибори.