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СМИ: встреча Путина и Трампа может принести изменения в оборонную политику Финляндии

СМИ: встреча Путина и Трампа может принести изменения в оборонную политику Финляндии

Киев  •  УНН

 • 17626 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Итоги встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки могут принести изменения в оборонную политику Финляндии. Такое мнение озвучила газета Ilta-Sanomat в редакционной статье, информирует УНН.

“Какое влияние встреча Трампа и Путина может оказать на Финляндию? На первый взгляд, можно представить, что Финляндия просто принимает эту встречу, только и всего. (Но) если лидеры начнут решать вопросы „над головой“ Европы, то Финляндия будет уже не наблюдать со стороны, а находиться в самом центре принятия решений. Она уже не является нейтральной, она — часть ЕС, который практически дошел до порога торговой войны с США под властью Трампа”, — подчеркивает газета.

По ее мнению, “если Трамп и Путин договорятся о приостановке расширения НАТО и американцы уйдут из Европы, Финляндия останется в прямом смысле на крыльце НАТО”. “После этого оборонное сотрудничестве в рамках ЕС может оказаться для нее единственным путем получить место в международной структуре безопасности”, — считает издание.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы.

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