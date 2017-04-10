ЗМІ: жертвами сходження лавини на заході Канади стали п'ятеро людей

Шість туристів в суботу пішли на гору Харві недалеко від села Лайонс-Бей. Через деякий час з гори зійшла лавина, після чого п’ять з шести чоловік не вийшли на зв’язок.

Під час пошукової операції біля підніжжя гори були виявлені тіла чотирьох осіб, тіло п’ятого туриста було знайдено пізніше. Особисті дані загиблих не розкриваються.