ЗМІ: жертвами сходження лавини на заході Канади стали п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. П’ятеро людей стали жертвами сходження лавини в західній канадській провінції Британська Колумбія. Про це в неділю повідомила газета Vancouver Sun, передає УНН.
Шість туристів в суботу пішли на гору Харві недалеко від села Лайонс-Бей. Через деякий час з гори зійшла лавина, після чого п’ять з шести чоловік не вийшли на зв’язок.
Під час пошукової операції біля підніжжя гори були виявлені тіла чотирьох осіб, тіло п’ятого туриста було знайдено пізніше. Особисті дані загиблих не розкриваються.