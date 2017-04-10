СМИ: жертвами схода лавины на западе Канады стали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пять человек стали жертвами схода лавины в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщила газета Vancouver Sun, передает УНН.
Шесть туристов в субботу пошли на гору Харви недалеко от села Лайонс-Бей. Через некоторое время с горы сошла лавина, после чего пять из шести человек не вышли на связь.
Во время поисковой операции у подножия горы были обнаружены тела четырех человек, тело пятого туриста было найдено позже. Личные данные погибших не раскрываются.