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ЗМІ: в Конгрес можуть внести законопроект, що дозволяє США відмовитися від норм СОТ

ЗМІ: в Конгрес можуть внести законопроект, що дозволяє США відмовитися від норм СОТ

Київ • УНН

 • 9320 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Законопроект, що дозволяє США відмовитися від виконання основних норм Світової організації торгівлі (СОТ), може бути внесений найближчим часом до Конгресу на прохання президента Дональда Трампа. Про це повідомив у неділю портал Axios, в розпорядження якого потрапив текст цього документу, інформує УНН.

Ініціатива дозволить главі держави піднімати мита без отримання на те згоди законодавців і ігноруючи міжнародні правила і норми. “Це буде рівноцінно виходу з СОТ”, — розповіло порталу джерело в Конгресі, яке назвало “шаленим” цей “Закон Сполучених Штатів про справедливе і взаємовигідне встановлення мит”.

“Його неможливо реалізувати на кордоні (митному контролі)”, ініціатива призведе до появи десятків тисяч нових мит, вважає він.

Крім того більшість посадових осіб, за даними порталу, що працювали над цим законопроектом, також не впевнені в тому, що його затвердить Конгрес. Над представленою в кінці травня Трампу ініціативою працювало міністерство торгівлі, співробітники апарату представника США на торгових переговорах, Білого дому. Проте глава Національної ради з торгівлі при президенті Пітер Наварро впевнений, що законопроект отримає більшість голосів у Конгресі і навіть буде підтриманий демократами.

“Не секрет, що президент Сполучених Штатів розчарований несправедливим дисбалансом мит, який ставить США в невигідне становище. Він попросив свою команду виробити ідеї щодо виправлення цієї ситуації і створення стимулів, які приведуть до зниження мит інших держав. Існуюча система не дає США важелів впливу, і ніякого стимулу іншим країнам”, — пояснила заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, додавши, що текст ініціативи знаходиться ще далеко від стадії завершення роботи над ним.

Як повідомляв УНН, Канада з 1 липня ввела відповідні мита на ряд американських товарів на загальну суму 16,6 млрд канадських доларів (близько 12,6 млрд доларів США).

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