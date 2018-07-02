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СМИ: в Конгресс могут внести законопроект, позволяющий США отказаться от норм ВТО

СМИ: в Конгресс могут внести законопроект, позволяющий США отказаться от норм ВТО

Киев  •  УНН

 • 9318 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Законопроект, разрешающий США отказаться от выполнения основных норм Всемирной торговой организации (ВТО), может быть внесен в ближайшее время в Конгресс по просьбе президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios, в распоряжение которого попал текст этого документа, передает УНН.

Инициатива позволит главе государства поднимать таможенные пошлины без получения на то согласия законодателей и игнорируя международные правила и нормы. “Это будет равноценно выходу из ВТО”, — рассказал порталу источник в Конгрессе, который назвал “безумным” этот “Закон Соединенных Штатов о справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин”.

“Его невозможно реализовать на границе (таможенном контроле)”, инициатива приведет к появлению десятков тысяч новых пошлин, полагает он.

Кроме того большинство работавших над этим законопроектом должностных лиц, по сведениям портала, также не уверены в том, что его утвердит Конгресс. Над представленной в конце мая Трампу инициативой работало министерство торговли, сотрудники аппарата представителя США на торговых переговорах, Белого дома. Тем не менее глава Национального совета по торговле при президенте Питер Наварро уверен, что законопроект получит большинство голосов в Конгрессе и даже будет поддержан демократами.

“Не секрет, что президент Соединенных Штатов разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит США в невыгодное положение. Он попросил свою команда выработать идеи по исправлению этой ситуации и созданию стимулов, которые приведут к понижению пошлин других государств. Существующая система не дает США рычагов воздействия, и никакого стимула другим странам”, — пояснила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, добавив, что текст инициативы находится еще далеко от стадии завершения работы над ним.

Как сообщал УНН, Канада с 1 июля ввела соответствующие пошлины на ряд американских товаров на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов (около 12,6 млрд долларов США).

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