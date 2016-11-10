ЗМІ: У Києві Д.Трампу, крім В.Медведчука, більше ні з ким домовлятися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На думку незалежного журналіста В'ячеслава Піховшека, перемога Дональда Трампа потенційно сприяє врегулюванню конфлікту в Україні. Але домовлятися новому американському президенту в Києві, крім як з Віктором Медведчуком, більше ні з ким, передає УНН.
В.Піховшек вважає, що для більш точного аналізу треба дочекатися вступу Д.Трампа в усі права президента США, що відбудеться не швидко.
“Треба дочекатися ключових призначень в держдепартаменті, Пентагоні, в МВФ і в ключових агентствах США. Що станеться — чи не станеться в долях Поли Добрянської, Шерманна Гарнетта, Самюеля Чарапа, Аріеля Коена і інших людей, можливо, готових замінити чинних на українському напрямку. Тобто слід зрозуміти, хто у Трампа буде займатися нашим регіоном. Іншого варіанту правильно спрогнозувати немає”, — підкреслив журналіст.
При цьому В.Піховшек упевнений, що варіантів дії Вашингтона по Україні небагато: залишити все, як є; грошей не давати; провести міжнародну конференцію-розмін по Україні; примусити президента Порошенко до перевиборів парламенту, щоб отримати такий склад Верховної Ради, який ратифікує документи, необхідні для світу в Україні.
“Поки ж ситуація така, що Трампу і тим у нього, хто стане займатися Україною, в Києві немає з ким розмовляти, за винятком Віктора Медведчука”, — підсумував журналіст.