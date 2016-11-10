СМИ: В Киеве Д.Трампу, кроме В.Медведчука, больше не с кем договариваться

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Киев • УНН

 • 10528 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По мнению независимого журналиста Вячеслава Пиховшека, победа Дональда Трампа потенциально способствует урегулированию конфликта в Украине. Но договариваться новому американскому президенту в Киеве, кроме как с Виктором Медведчуком, больше не с кем, передает УНН.

В.Пиховшек считает, что для более точного анализа необходимо дождаться вступления Д.Трампа во все права президента США, которое состоится не скоро.

"Надо дождаться ключевых назначений в госдепартаменте, Пентагоне, в МВФ и в ключевых агентствах США. Что произойдет - или не произойдет в судьбах Полы Добрянской, Шерманна Гарнетта, Самюэля Чарапа, Ариэля Коэна и других людей, возможно, готовых заменить действующих на украинском направлении. То есть следует понять, кто у Трампа будет заниматься нашим регионом. Другого варианта правильно спрогнозировать нет", - подчеркнул журналист.

При этом В.Пиховшек уверен, что вариантов действия Вашингтона пв отношении Украины немного: оставить все, как есть; денег не давать; провести международную конференцию-размен по Украине; склонить Президента П.Порошенко к перевыборам парламента, чтобы получить такой состав Верховной Рады, который ратифицирует документы, необходимые для мира в Украине.

"Пока же ситуация такая, что Трампу и тем у него, кто станет заниматься Украиной, в Киеве не с кем разговаривать, за исключением Виктора Медведчука", - подытожил журналист.

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