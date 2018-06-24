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ЗМІ: у Франції затримали 10 ультраправих активістів, які планували напад на мусульман

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Співробітники підрозділу французької поліції по боротьбі з тероризмом затримали у суботу 10 активістів ультраправих радикальних кіл. Як повідомило в неділю Agence France-Presse, за даними, неофіційно отриманими зі слідчих органів, ці люди підозрюються в підготовці нападу на мусульман, інформує УНН.

Арешти були проведені в різних регіонах Франції, зокрема, на острові Корсика. Як повідомило джерело, “план нападу на мусульман носив на даному етапі досить загальні риси”. Згідно іншого джерела, ультраправі “мали намір атакувати тих мусульман, яких вони підозрюють у приналежності до радикальних поглядів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові

Нагадаємо, у Львові радикали скоїли напад на табір ромів. Унаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями — 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жителька села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Слід зазначити, що напади праворадикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей напад взяли на себе праворадикали з організації “С14”. 9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, яким довелося рятуватися втечею.

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