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ЗМІ: США запропонували РФ зустріч Волкера та Суркова у січні

ЗМІ: США запропонували РФ зустріч Волкера та Суркова у січні

Київ • УНН

 • 10887 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. США запропонували Росії провести зустріч спецпредставника державного департаменту США з питань України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова у січні наступного року. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

"Курт Волкер: США запропонували Росії зустріч Волкера та Суркова провести у січні наступного року. Місце і день не уточнювали", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що К.Волкер заявив, що 2017 рік був найжорстокішим у східній Україні.

Нагадаємо, К.Волкер заявив, що Росія може покласти край погіршенню ситуації на Донбасі.

 

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