ЗМІ: США запропонували РФ зустріч Волкера та Суркова у січні

"Курт Волкер: США запропонували Росії зустріч Волкера та Суркова провести у січні наступного року. Місце і день не уточнювали", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що К.Волкер заявив, що 2017 рік був найжорстокішим у східній Україні.

Нагадаємо, К.Волкер заявив, що Росія може покласти край погіршенню ситуації на Донбасі.