ЗМІ: США запропонували РФ зустріч Волкера та Суркова у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. США запропонували Росії провести зустріч спецпредставника державного департаменту США з питань України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова у січні наступного року. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
"Курт Волкер: США запропонували Росії зустріч Волкера та Суркова провести у січні наступного року. Місце і день не уточнювали", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що К.Волкер заявив, що 2017 рік був найжорстокішим у східній Україні.
Нагадаємо, К.Волкер заявив, що Росія може покласти край погіршенню ситуації на Донбасі.