СМИ: США предложили РФ встречу Волкера и Суркова в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. США предложили России провести встречу представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в январе следующего года. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
"Курт Волкер: США предложили России встречу Волкера и Суркова провести в январе следующего года. Место и день не уточняли", - говорится в сообщении.
Также указано, что К.Волкер заявил, что 2017 год был самым жестоким в восточной Украине.
Напомним, К.Волкер заявил, что Россия может прекратить ухудшение ситуации на Донбассе.