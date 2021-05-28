ЗМІ РФ заявили, що у Саратові ФСБ затримала більше десяти учасників нібито "українського радикального угрупування"

Деталі

“Федеральною службою безпеки у взаємодії з МВС і Слідчим комітетом у рамках порушеної кримінальної справи за частинами 1 і 2 ст. 282.1 КК РФ („Створення екстремістського співтовариства і участь в екстремістському співтоваристві“) припинено діяльність молодіжної радикальної групи прихильників ідеологій масових вбивств, координується з території України („МКУ“)”, — заявили в ЦГЗ. В результаті в Саратові затримано 14 учасників зазначеної “групи”.

У них нібито вилучили значну кількість пропагандистських матеріалів екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв’язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з ідеологом групи з України про підготовку насильницьких акцій. “Члени групи дають свідчення”, — повідомили в ФСБ.

Після закінчення слідчих дій буде вирішуватися питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 і від двох до шести років відповідно.

Раніше

В кінці квітня російські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що в ряді регіонів були затримані 16 громадян, нібито “прихильниками українського радикальної гурту “М.К.У.”.

Затримані, за словами російських силовиків, яких цитують російські ЗМІ, нібито причетні до вчинення насильницьких злочинів, пропаганді екстремізму, а також підготовці підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян.

Пізніше прес-секретар міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила, звинувачення у “зовнішньому управлінні” акціями народних протестів на території РФ Київ відкидає.