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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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ЗМІ РФ заявили, що у Саратові ФСБ затримала більше десяти учасників нібито "українського радикального угрупування"

Київ • УНН

 • 24808 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. ФСБ затримала в Саратові нібито 14 учасників української молодіжної радикального угрупування “МКУ”. Про це в п’ятницю повідомили федеральному агентству ТАСС в Центрі громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, пише УНН.

ЗМІ РФ заявили, що у Саратові ФСБ затримала більше десяти учасників нібито "українського радикального угрупування"

Деталі

“Федеральною службою безпеки у взаємодії з МВС і Слідчим комітетом у рамках порушеної кримінальної справи за частинами 1 і 2 ст. 282.1 КК РФ („Створення екстремістського співтовариства і участь в екстремістському співтоваристві“) припинено діяльність молодіжної радикальної групи прихильників ідеологій масових вбивств, координується з території України („МКУ“)”, — заявили в ЦГЗ. В результаті в Саратові затримано 14 учасників зазначеної “групи”.

У них нібито вилучили значну кількість пропагандистських матеріалів екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв’язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з ідеологом групи з України про підготовку насильницьких акцій. “Члени групи дають свідчення”, — повідомили в ФСБ.

Після закінчення слідчих дій буде вирішуватися питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 і від двох до шести років відповідно.

Раніше

В кінці квітня російські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що в ряді регіонів були затримані 16 громадян, нібито “прихильниками українського радикальної гурту “М.К.У.”.

Затримані, за словами російських силовиків, яких цитують російські ЗМІ, нібито причетні до вчинення насильницьких злочинів, пропаганді екстремізму, а також підготовці підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян.

Пізніше прес-секретар міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила, звинувачення у “зовнішньому управлінні” акціями народних протестів на території РФ Київ відкидає.

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