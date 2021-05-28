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СМИ РФ заявили, что в Саратове ФСБ задержала более десяти участников якобы "украинской радикальной группировки"

Киев • УНН

 • 24807 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. ФСБ задержала в Саратовем якобы 14 участников украинской молодежной радикальной группировки “МКУ”. Об этом в пятницу сообщили федеральному агентству ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет УНН.

СМИ РФ заявили, что в Саратове ФСБ задержала более десяти участников якобы "украинской радикальной группировки"

Детали

“Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ („Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе“) пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств („МКУ“)”, — заявили в ЦОС. В результате в Саратове задержаны 14 участников указанной “группы”.

У них якобы изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. “Члены группы дают признательные показания”, — сообщили в ФСБ.

По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 и от двух до шести лет соответственно.

Ранее

В конце апреля российские СМИ обнародовали информацию о том, что в ряде регионов были задержаны 16 граждан, якобы явлющихся “сторонниками украинской радикальной группы “М.К.У.”

Задержанные, по словам российских силовиков, которых цитируют российские СМИ, якобы причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Позже пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала, обвинения во “внешнем управлении” акциями народных протестов на территории РФ Киев отвергает.

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