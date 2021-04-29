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МЗС про затримання в РФ "прихильників українських радикалів": закиди про "український слід" відкидаємо

Київ • УНН

 • 14469 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила, закиди щодо "зовнішнього управління" акціями народних протестів на території РФ Київ відкидає. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.

Цитата:

"Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила. Водночас констатуємо, що з січня цього року російські правоохоронні органи та державні ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії. Для залякування власного населення традиційно створюються історії про "український радикальний слід". Категорично відкидаємо такі закиди", - заявив речник.

Деталі

У МЗС закликають російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість дослухатися до законних вимог російських громадян, зокрема в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права.

Контекст

Сьогодні російські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що у низці регіонів було затримано 16 громадян, які начебто є "прихильниками української радикальної групи "М.К.У."

Затримані, зі слів російських силовиків, яких цитують російські ЗМІ, начебто причетні до вчинення насильницьких злочинів, пропаганді екстремізму, а також підготовці підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян.

Крім того, їх діяльність, вважає ФСБ, координували з України.

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