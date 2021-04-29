МЗС про затримання в РФ "прихильників українських радикалів": закиди про "український слід" відкидаємо

Цитата:

"Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила. Водночас констатуємо, що з січня цього року російські правоохоронні органи та державні ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії. Для залякування власного населення традиційно створюються історії про "український радикальний слід". Категорично відкидаємо такі закиди", - заявив речник.

Деталі

У МЗС закликають російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість дослухатися до законних вимог російських громадян, зокрема в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права.

Контекст

Сьогодні російські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що у низці регіонів було затримано 16 громадян, які начебто є "прихильниками української радикальної групи "М.К.У."

Затримані, зі слів російських силовиків, яких цитують російські ЗМІ, начебто причетні до вчинення насильницьких злочинів, пропаганді екстремізму, а також підготовці підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян.

Крім того, їх діяльність, вважає ФСБ, координували з України.



