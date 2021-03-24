ЗМІ РФ дізналися про зміст мирних ініціатив щодо Донбасу всіх сторін "нормандії": що в них

Цитата

“(Франція та Німеччина) запропонували розділити угоди на так звані кластери. Ідея в тому,... щоб узгодити послідовність дій сторін щодо реалізації „Комплексу заходів...“ і, коли це станеться, передати кластери в ТКГ у вигляді рекомендацій для розробки там „дорожньої карти“. Мається на увазі, що вона буде фінальним мирним планом врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод”, — пише видання з посиланням на джерело.

Деталі

Повідомляється, що на сьогодні на столі переговорів учасників “нормандського формату” три основних документа: український проект кластерів від 19 січня, оновлений проект Франції і Німеччини, представлений 8 лютого, і російські поправки до франко-німецькому проекту від 16 лютого.

Франко-німецький проект кластерів

За даними видання, франко-німецький проект найкоротший і загальний: 11 кластерів займають три сторінки. У преамбулі підкреслюється: “щоб уникнути різночитань” майбутня “дорожня карта... не повинна містити декларативних і розпливчастих положень”. “Дії і заходи, що суперечать Мінським угодами, не будуть включені. Терміни дій і реалізації всіх узгоджених заходів повинні бути реалістичними”.

Відзначається, що кластери озаглавлені буквами латинського алфавіту від А до К. Це таблиця, поділена на дві графи: “Безпека/Гуманітарні” і “Політичні/Економічні”.

У присвяченому безпеці і гуманітарним питанням кластері А сім пунктів: повне припинення вогню, розмінування, відведення важкого озброєння, розведення сил на нових ділянках лінії зіткнення, відкриття додаткових пунктів пропуску, звільнення і обмін затриманими, безпечний і надійний доступ спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ по всій Україні.

У політико-економічному кластері В чотири пункти. За даними “Коммерсант”, “Формула Штайнмайера” включається в українське законодавство. В останньому пункті кластера йдеться про проведення Україною конституційної реформи, яка передбачає в якості ключового елемента “децентралізацію і прийняття наступних законів: про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, про амністію і про особливу економічну зону”, пишуть журналісти.

Кластер С про безпеку містить всього два пункти: “початок виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з ОРДЛО” і “початок роззброєння всіх незаконних угруповань в ОРДЛО, за винятком народної міліції”. Стільки ж пунктів у наступному за ним “політичному” кластері D. На цьому етапі в Україні тимчасово вступає в силу конституційна реформа, що передбачає децентралізацію, і тимчасово починають діяти закони про місцеві вибори в ОРДЛО і особливій економічній зоні там.

Повідомляється, що в кластері Е описано завершення виведення іноземних формувань і процесу роззброєння, описаних в блоці С, і додані положення про те, що безпека в ОРДЛО повинна підтримуватися спільними патрулями української поліції та місцевої народної міліції — за участю і посередництвом СММ ОБСЄ. Там же йдеться про розширення за рахунок ОБСЄ міжнародної присутності вздовж кордону України.

“Політичний” кластер F: безстроковий вступ в силу закону про місцеві вибори. Після цього, йдеться в кластері G, на Донбасі проводяться місцеві вибори, і о 20:00 в день їхнього проведення вступає в силу закон України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО”.

Далі, згідно з кластеру Н розділу про безпеку, починається відновлення Україною повного контролю над своїм кордоном. Після цього, записано в кластері I, тимчасово набуває чинності закон про амністію. Після цього, згідно з кластеру J, завершується відновлення Україною контролю над кордоном.

“Фінальний кластер К говорить, що конституційна реформа, а також закони про особливий статус ОРДЛО, амністії і особливу економічну зону вступлять в силу на постійній основі за умови, що вибори місцевої влади на цих територіях” в цілому пройшли відповідно до стандартів ОБСЄ". У супровідному листі до документа Ян Хеккер і Еммануель Бонн не приховують — це стрижень, на який мають бути нанизані компромісні пропозиції. Цим вони і пояснюють його стислість“, — пише видання.

Ініціативи України і РФ

“Український і російський проекти, запропоновані 19 січня і 16 лютого, засновані на франко-німецькому документі, але більш детальні. При цьому вони відрізняються не тільки кількістю пунктів в кластерах і послідовністю кроків. Різні підходи навіть до механіки узгодження рекомендацій до передбачуваного мирним планом”, — повідомляють журналісти.

За їхніми словами, Київ пропонує всім затвердити його пропозицію цілком.

Дмитро Козак в свою чергу наполягає на узгодженні по кожній статті і письмово щодо кожного блоку. Він пропонує Україні, Німеччині та Франції взяти або відкинути запропоновані Росією формулювання, закресливши у відповідній графі слово “погодитися” або “відхилити”.

Український документ носить назву “Ключові кластери імплементації Мінських угод”. Російська редакція: “Перелік і послідовність реалізації ключових заходів по врегулюванню конфлікту в ОРДЛО України відповідно до Мінської угодами (рекомендації „нормандської четвірки“ по розробці в ТКГ „дорожньої карти“ щодо врегулювання конфлікту)”.

У кластері А розділу “Безпека/Гуманітарний”, який стосується повного і остаточного припинення вогню, Росія робить акцент на гарантіях режиму “тиші”. Дмитро Козак додав сюди фразу про необхідність “прозорого і надійного механізму” верифікації (відсутності) порушень зазначеного режиму “за допомогою спільного центру з контролю і координації. А в другому пункті цього кластера Москва пропонує зафіксувати” усунення верифікованих порушень лінії відведення, допущених Україною та/або ОРДЛО“.

З верифікації режиму припинення починається п. 3 “Комплексу заходів з виконання Мінських угод”. В українській версії цього кластера йдеться тільки про повне і всеосяжне припинення вогню.

Підходи сторін не стикуються і в політичному розділі кластера В. Так, за даними видання, Київ пропонує дорожню карту, підготовлену на основі рекомендацій сторін “Нормандії”, тільки обговорити в ТКГ, а узгодити її всередині “нормандської четвірки”, після чого провести саміт лідерів Німеччини, Росії, України і Франції, щоб вони затвердили фінальний мирний план.

Москва наполягає на тому, що “погодження та затвердження карти в „нормандському форматі“ без участі ОРДЛО буде порушенням прав і повноважень Донбасу, передбачених „Мінськом“ і резолюцією Радбезу ООН”, повідомляє “Коммерсант”.

В “політичному” кластері мова про прийняття Україною пакету спеціальних законів. В українській редакції він позначений буквою С і складається з одного пункту, де перераховані законодавчі зміни. Це прийняття закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО”, імплементація “формули Штайнмайера”, схвалення Радою законів “Про особливості місцевих виборів”, “Про амністію”, про створення особливої економічної зони і внесення в конституцію України змін до частини децентралізації.

Повідомляється, що в українських кластерах не зустрічається словосполучення “особливий статус”. При цьому в російській версії при перерахуванні спеціальних законів підкреслюється: вони повинні забезпечити “функціонування особливого статусу на постійній основі”. Москва також згадує про скасування або зміну законів України “Про освіту”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, “Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях” та інших законів “за узгодженим з ОРДЛО переліком”.

Контекст

9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, і він вже “лежить на столі” в Кремлі.

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак на це заперечив і назвав міфом. Однак, представник окупованих територій в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що Козак ще два місяці тому відкинув ці пропозиції на зустрічі ТКГ, а отже, вони не можуть бути йому невідомі. За словами Гармаша, українську делегацію включаючи главу, Леоніда Кравчука, не інформували про зміст документа.