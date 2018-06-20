ЗМІ: президент Афганістану запропонував ватажку "Талібану" провести переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані запропонував ватажку руху “Талібан” Хайбатулле Ахундзаде провести прямі переговори про припинення вогню на рік. Про це повідомляє агентство Pajhwok, інформує УНН.
“Вони повинні погодитися на переговори, якщо вони хочуть, ми можемо провести переговори де завгодно: в пустелі, в горах, в мечеті. Я готовий приїхати в будь-яке місце”, — заявив Гані в своєму зверненні до талібів.
“Якщо Хайбатулла готовий до переговорів, він може їх почати, з нашого боку не буде ніяких умов. Моя пропозиція до нього така: якщо він має намір розмовляти зі мною і Абдуллою (прем’єр-міністром Афганістану Абдуллою Абдуллою), то нехай скаже, де. Я пропоную своє місце — президентський палац ”, - додав президент Афганістану.
Гані також зазначив, що вся нація втомилася від триваючого конфлікту і хоче становлення миру і спокою. “Якщо ми змогли домовиться про триденне перемир’я, чому ми не можемо обговорити перемир’я завдовжки в рік”, — зазначив президент.
7 червня президент Афганістану оголосив про введення одностороннього перемир’я з рухом “Талібан”. Як повідомило агентство Reuters, в свою чергу таліби оголосили про триденне перемир’я, яке почалося в п’ятницю. 17 червня уряд Афганістану подовжив режим припинення вогню. Однак таліби оголосили, що більше не мають наміру його дотримуватися.
Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про взятого у полон лідера “Аль-Каїди”.