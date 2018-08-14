ЗМІ: Північна Корея перестала оформляти туристичні візи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Північна Корея припинила оформляти туристичні візи для іноземців напередодні 70-річчя проголошення Корейської Народно-Демократичної Республіки у наступному місяці. Про це з посиланням на китайського туроператора повідомляє AFP, передає УНН.
Зазначено, що це випливає з повідомлень про те, що Пхеньян припинив візити груп китайських туристів.
Популярне агентство серед західних туристів, охочих відвідати КНДР, на своєму веб-сайті повідомило, що "його 13 серпня поінформували партнери у Пхеньяні, що їм дали вказівку зверху, що всі заявки на туристичні візи, які наразі обробляються, повинні бути заморожені".
Як заявила компанія, замороження буде застосовуватися до ювілею 9 вересня.
Нагадаємо, саміт Південної Кореї і КНДР відбудеться у Пхеньяні в кінці вересня.