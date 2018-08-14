СМИ: Северная Корея перестала оформлять туристические визы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Северная Корея прекратила оформлять туристические визы для иностранцев в преддверии 70-летия провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики в следующем месяце. Об этом со ссылкой на китайского туроператора сообщает AFP, передает УНН.
Указано, что это вытекает из сообщений о том, что Пхеньян приостановил визиты групп китайских туристов.
Популярное агентство среди западных туристов, желающих посетить КНДР, на своем веб-сайте сообщило, что "его 13 августа поинформировали партнеры в Пхеньяне, что им было дано указание сверху, что все заявки на туристическую визу, которые в настоящее время ведутся, должны быть заморожены".
Как заявила компания, замораживание будет применяться до юбилея 9 сентября.
Напомним, саммит Южной Кореи и КНДР состоится в Пхеньяне в конце сентября.