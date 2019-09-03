ЗМІ: новий уряд України - наймолодший у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З середнім віком у 39 років, новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі. Такі висновки зробило видання Deutsche Welle, проаналізувавши склад урядів десятків європейських країн, передає УНН.
“Коли старожили німецького уряду вже розпочали партійну кар’єру або навіть працювали у Бундестазі чи на держслужбі, новий український прем’єр ще навіть не народився. 35-річний Олексій Гончарук рівно на 30 років молодший за канцлерку Анґелу Меркель і на чотири роки молодший за „юне дарування“ її уряду — 39-річного міністра охорони здоров’я Єнса Шпана. Саме 39 років — середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких коллег”, — пише видання.
Зазначається, що схожий за середнім віком — близько 40 років — склад чинного уряду у Вірменії. Водночас, українські урядовці на шість-десять років молодші за своїх колег з країн Балтії, Фінляндії і Білорусі і пересічно на 20 років молодші, ніж міністри в Іспанії або Португалії.
У Франції середній вік — 56 років. Це вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського урядовця — віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Разом з ровесником, естонським міністром економіки Віргініусом Сінкевічусом, 28-річний Федоров є наймолодшим міністром Європи.
Як повідомляв УНН, Ангела Меркель привітала Гончарука з затвердженням на пост прем’єр-міністра України.