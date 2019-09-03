СМИ: новое правительство Украины - самый молодой в Европе

“Когда старожилы немецкого правительства уже начали партийную карьеру или даже работали в Бундестаге или на госслужбе, новый украинский премьер еще даже не родился. 35-летний Алексей Гончарук ровно на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель и на четыре года моложе „юного дарования“ ее правительства — 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана. Именно 39 лет — средний возраст украинского правительства, что почти на 14 лет меньше, чем в немецких коллег”, — пишет издание.

Отмечается, что похожий по среднему возрасту — около 40 лет — состав действующего правительства в Армении. В то же время, украинские чиновники на шесть-десять лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии.

Во Франции средний возраст — 56 лет. Это вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника — вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Вместе с ровесником, эстонским министром экономики Виргиниус Синкевичусом, 28-летний Федоров является самым молодым министром Европы.

Как сообщал УНН, Ангела Меркель поздравила Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины.