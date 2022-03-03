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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31241 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗМІ: Німеччина надасть Україні 2700 зенітних ракет

ЗМІ: Німеччина надасть Україні 2700 зенітних ракет

Київ • УНН

 • 190544 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Німеччина планує доправити в Україну 2700 зенітних ракет типу "Стріла" (зброя радянського виробництва) зі складів колишньої Національної народної армії, інформує УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Деталі

Кілька анонімних джерел в уряді, як повідомляють журналісти, заявили, що схвалення на поставку очікують найближчим часом, а Міноборони підготувало озброєння до транспортування.

Німеччина змінила курс на кризу в Україні, оснащуючи українських військових важким озброєнням, зазначає видання. Минулого тижня уряд вирішив доставити до Києва 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет "Стінгер".

За інформацією журналістів, Міноборони Німеччини щодня перевіряє, яку зброю можуть передати Україні.

Нагадаємо

Уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі. 

Українські Національні Новини

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