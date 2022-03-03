СМИ: Германия предоставит Украине 2700 зенитных ракет

Детали

Несколько анонимных источников в правительстве, как сообщают журналисты, заявили, что одобрение на поставку ожидают в ближайшее время, а Минобороны подготовило вооружение к транспортировке.

Германия изменила курс на кризис в Украине, оснащая украинских военных тяжелым вооружением, отмечает издание. На прошлой неделе правительство решило доставить в Киев 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет "Стингер".

По информации журналистов, Минобороны Германии ежедневно проверяет, какое оружие могут передать Украине.

Напомним

Правительство Австрии даст Украине топливо, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.