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15 марта, 19:03 • 83595 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121608 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113154 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107645 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96024 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93524 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116363 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СМИ: Германия предоставит Украине 2700 зенитных ракет

СМИ: Германия предоставит Украине 2700 зенитных ракет

Киев • УНН

 • 190543 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Германия планирует отправить в Украину 2700 зенитных ракет типа "Стрела" (оружие советского производства) со складов бывшей Национальной народной армии, информирует УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Детали

Несколько анонимных источников в правительстве, как сообщают журналисты, заявили, что одобрение на поставку ожидают в ближайшее время, а Минобороны подготовило вооружение к транспортировке.

Германия изменила курс на кризис в Украине, оснащая украинских военных тяжелым вооружением, отмечает издание. На прошлой неделе правительство решило доставить в Киев 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет "Стингер".

По информации журналистов, Минобороны Германии ежедневно проверяет, какое оружие могут передать Украине.

Напомним

Правительство Австрии даст Украине топливо, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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