СМИ: Германия предоставит Украине 2700 зенитных ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Германия планирует отправить в Украину 2700 зенитных ракет типа "Стрела" (оружие советского производства) со складов бывшей Национальной народной армии, информирует УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Детали
Несколько анонимных источников в правительстве, как сообщают журналисты, заявили, что одобрение на поставку ожидают в ближайшее время, а Минобороны подготовило вооружение к транспортировке.
Германия изменила курс на кризис в Украине, оснащая украинских военных тяжелым вооружением, отмечает издание. На прошлой неделе правительство решило доставить в Киев 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет "Стингер".
По информации журналистов, Минобороны Германии ежедневно проверяет, какое оружие могут передать Украине.
Напомним
Правительство Австрии даст Украине топливо, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.