ЗМІ: лідер КНДР планує у вівторок відвідати Пекін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин має намір у вівторок відправитися в Пекін і провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це з посиланням на джерела повідомило у вівторок Nikkei Asian Review, інформує УНН.
За даними видання, глава КНДР планує обговорити свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом і торгову стратегію. Відзначається, що Кім Чен Ин відправиться до Пекіна на літаку.
Джерела повідомили виданню, що вже стартували відповідні приготування в сфері безпеки. Це буде третій візит Кім Чен Ина в Китай за останні три місяці.
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Як раніше повідомляв УНН, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року. За підсумками зустрічі глави держав підписали спільний документ. Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Після саміту американський лідер заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.