СМИ: лидер КНДР планирует во вторник посетить Пекин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен во вторник отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник Nikkei Asian Review, информирует УНН.
По данным издания, глава КНДР планирует обсудить свою встречу с президентом США Дональдом Трампом и торговую стратегию. Отмечается, что Ким Чен Ын отправится в Пекин на самолете.
Источники сообщили изданию, что уже стартовали соответствующие приготовления в сфере безопасности. Это будет третий визит Ким Чен Ына в Китай за последние три месяца.
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Как ранее сообщал УНН, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. После саммита американский лидер заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.