ЗМІ: Хорст Зеехофер має намір піти з посад глави МВС ФРН і голови ХСС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Хорст Зеехофер має намір покинути пости глави МВС ФРН і голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що входить в правлячу в Німеччині коаліцію (блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини). Як повідомив у неділю телеканал WELT, про це політик заявив на засіданні правління ХСС, присвяченому обговоренню розбіжностей з християнськими демократами Ангели Меркель з питання протидії нелегальній міграції, інформує УНН.
Як зазначив телеканал, звертаючись до однопартійців, Зєєхофер сказав, що не бачить можливості перейти до звичайного порядку денного в світлі ситуації з міграцією, не роблячи ніяких політичних дій.
“Я не можу нести відповідальність за це як міністр внутрішніх справ”, — цитує телеканал Зеехофера.
Як повідомляв УНН, Меркель і Зєєхофер віч-на-віч обговорювали рішення саміту ЄС з міграції.