СМИ: Хорст Зеехофер намерен уйти из должностей главы МВД ФРГ и председателя ХСС

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 35666 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 87283 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105532 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120914 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140281 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145143 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 184097 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157061 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143141 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130716 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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СМИ: Хорст Зеехофер намерен уйти из должностей главы МВД ФРГ и председателя ХСС

СМИ: Хорст Зеехофер намерен уйти из должностей главы МВД ФРГ и председателя ХСС

Киев  •  УНН

 • 17056 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Хорст Зеехофер намерен покинуть посты главы МВД ФРГ и председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящего в правящую в Германии коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Как сообщил в воскресенье телеканал WELT, об этом политик заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами Ангелы Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции, информирует УНН.

Как отметил телеканал, обращаясь к однопартийцам, Зеехофер сказал, что не видит возможности перейти к обычной повестке дня в свете ситуации с миграцией, не предпринимая никаких политических действий.

“Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел”, — цитирует телеканал Зеехофера.

Как сообщал УНН, Меркель и Зеехофер лицом к лицу обсуждали решение саммита ЕС по миграции.

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