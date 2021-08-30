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ЗМІ: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

ЗМІ: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Київ • УНН

 • 14251 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл кабульського аеропорту, з посиланням на опубліковану заяву повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі

Учасники угруповання "обстріляли міжнародний аеропорт Кабула шістьма ракетами "Катюша", цитує повідомлення агентство.

Доповнення

Додамо, 30 серпня стало відомо, що у бік аеропорту Кабула випустили 5 ракет, більшість з них перехопила система ПРО.

Вночі за вашингтонським часом президент США Джо Байден був проінформований про ракетний обстріл кабульського аеропорту. Він був поінформований, згідно із заявою прессекретаря Джен Псакі, що в аеропорту Кабула "операції продовжуються безперебійно", і "підтвердив свій наказ, щоб командувачі подвоїли свої зусилля, щоб зробити все необхідне для захисту наших сил на місцях".

Це сталося після двох смертноносних вибухів біля аеропорту у минулий четвер, 26 серпня, які забрали життя, за деякими даними, понад двох сотень людей, у тому числі 13 американських військових.

Додамо

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників. Крайній термін - 31 серпня.

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