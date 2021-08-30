СМИ: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта, со ссылкой на опубликованное заявление сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
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Участники группировки "обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша", цитирует сообщение агентство.
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Добавим, 30 августа стало известно, что в сторону аэропорта Кабула выпустили 5 ракет, большинство из них перехватила система ПРО.
Ночью по вашингтонскому времени президент США Джо Байден был проинформирован о ракетном обстреле кабульского аэропорта. Он был проинформирован, согласно заявлению пресс-секретаря Джен Псаки, что в аэропорту Кабула "операции продолжаются бесперебойно", и "подтвердил свой приказ, чтобы командующие удвоили свои усилия, чтобы сделать все необходимое для защиты наших сил на местах".
Это произошло после смертоносных двух взрывов возле аэропорта в минувший четверг, 26 августа, унесших жизни, по некоторым данным, более двух сотен человек, в том числе 13 американских военных.
Добавим
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников. Крайний срок - 31 августа.