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СМИ: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

СМИ: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

Киев  •  УНН

 • 14247 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта, со ссылкой на опубликованное заявление сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Участники группировки "обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша", цитирует сообщение агентство.

Дополнение

Добавим, 30 августа стало известно, что в сторону аэропорта Кабула выпустили 5 ракет, большинство из них перехватила система ПРО.

Ночью по вашингтонскому времени президент США Джо Байден был проинформирован о ракетном обстреле кабульского аэропорта. Он был проинформирован, согласно заявлению пресс-секретаря Джен Псаки, что в аэропорту Кабула "операции продолжаются бесперебойно", и "подтвердил свой приказ, чтобы командующие удвоили свои усилия, чтобы сделать все необходимое для защиты наших сил на местах".

Это произошло после смертоносных двух взрывов возле аэропорта в минувший четверг, 26 августа, унесших жизни, по некоторым данным, более двух сотен человек, в том числе 13 американских военных.

Добавим

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников. Крайний срок - 31 августа.

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