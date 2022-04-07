ЗМІ: Генсек НАТО попередив, що війна в Україні може тривати місяці, і навіть роки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що війна в Україні може тривати місяці, і навіть роки. Він зауважив, що немає жодних ознак того, що російський диктатор володимир путін “втратив амбіції контролювати всю країну”. Про це інформує УНН з посиланням на Daily Mail.
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Під час виступу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО Столтенберг заявив, що міжнародному співтовариству слід “реалістично” ставитися до намірів Москви і усвідомлювати, що війна може тривати довго.
“Нам також потрібно бути готовим до довготривалої перспективи, коли йдеться про підтримку України, збереження санкцій та зміцнення нашої оборони”, - сказав він.
Столтенберг зауважив, що після 24 лютого члени Альянсу посилили свою підтримку. Очікується, що після зустрічей 6 та 7 квітня у Брюсселі вони скоординують роботу щодо подальшої оборонної допомоги Україні.
Доповнення
Пентагон заявляє, що неможливо дізнатися, як довго продовжуватиметься війна, але Україна може її виграти.