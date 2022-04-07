ЗМІ: Генсек НАТО попередив, що війна в Україні може тривати місяці, і навіть роки

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Під час виступу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО Столтенберг заявив, що міжнародному співтовариству слід “реалістично” ставитися до намірів Москви і усвідомлювати, що війна може тривати довго.

“Нам також потрібно бути готовим до довготривалої перспективи, коли йдеться про підтримку України, збереження санкцій та зміцнення нашої оборони”, - сказав він.

Столтенберг зауважив, що після 24 лютого члени Альянсу посилили свою підтримку. Очікується, що після зустрічей 6 та 7 квітня у Брюсселі вони скоординують роботу щодо подальшої оборонної допомоги Україні.

Доповнення

Пентагон заявляє, що неможливо дізнатися, як довго продовжуватиметься війна, але Україна може її виграти.