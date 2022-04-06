Пентагон: неможливо дізнатися, скільки триватиме війна, але Україна може перемогти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство оборони США заявляє, що неможливо дізнатися, як довго продовжуватиметься війна в Україні, якщо вона не буде припинена дипломатичним шляхом, але Україна звичайно може виграти війну. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Той факт, що (президент росії володимир путін) збирається сконцентруватися на меншій географічній території, безумовно, створює ймовірність того, що насильство продовжиться", - заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
"Це може навіть посилитись по всій Україні".
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Кірбі повторив, що Україна може "абсолютно" виграти війну, про що свідчить нездатність путіна досягти своїх стратегічних цілей.
"Маріуполь досі не взято. Він вивів свої війська із Києва. Він вивів свої війська із Чернігова. Харків не взяли. Вони не взяли Миколаїв на півдні, - сказав Кірбі. - Тому я думаю, що доказ буквально в результатах, які ви бачите щодня".
Додамо
Хоча росія зараз концентрує свій наступ на схід України, НАТО не бачить жодних ознак того, що мета путіна з контролю над усією країною змінилася, заявив у середу генеральний секретар Йєнс Столтенберг.