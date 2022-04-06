Пентагон: невозможно узнать, сколько продлится война, но Украина может победить

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"Тот факт, что (президент россии владимир путин) собирается сконцентрироваться на меньшей географической территории, безусловно, создает вероятность того, что насилие продолжится", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Это может даже усилиться по всей Украине".

Детали

Кирби повторил, что Украина может "абсолютно" выиграть войну, о чем свидетельствует неспособность путина достичь своих стратегических целей.

"Мариуполь до сих пор не взят. Он вывел свои войска из Киева. Он вывел свои войска из Чернигова. Харьков не взяли. Они не взяли Николаев на юге, - сказал Кирби. - Поэтому я думаю, что доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день".

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Хотя россия сейчас концентрирует свое наступление на востоке Украины, НАТО не видит никаких признаков того, что цель путина по контролю над всей страной изменилась, заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг.