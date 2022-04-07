СМИ: Генсек НАТО предупредил, что война в Украине может длиться месяцы, и даже годы

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Во время выступления накануне встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО Столтенберг заявил, что международному сообществу следует “реалистично” относиться к намерениям Москвы и осознавать, что война может продолжаться долго.

“Нам также нужно быть готовым к долговременной перспективе, когда речь идет о поддержке Украины, сохранении санкций и укреплении нашей обороны”, - сказал он.

Столтенберг заметил, что после 24 февраля члены Альянса усилили свою поддержку. Ожидается, что после встреч 6 и 7 апреля в Брюсселе они скоординируют работу по дальнейшей военной помощи Украине.

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Пентагон заявляет, что невозможно узнать, как долго будет продолжаться война, но Украина может ее выиграть.