ЗМІ: Франція блокує контракт ЄС на поставку 1,8 млрд доз вакцини Pfizer

Деталі

За її інформацією, контракт повинен був бути затверджений колегією Єврокомісії ще минулого тижня, однак цього не сталося. Одностайне схвалення є попередньою умовою для підписання документу і передачі його країнам - членам спільноти. Багато в чому причина зриву, як вказує Die Welt, обумовлена ​​позицією єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, що виступає за нарощування потужностей з виробництва вакцин на рівні ЄС. Бретон на засіданні колегії ЄК виступив проти контракту Pfizer/BioNTechс. У Єврокомісії, однак, відмовилися підтвердити цю інформацію.

Як пише видання, представник Франції в комітеті ЄС із закупівель вакцин навмисно затягує процес укладення контракту. Привід - постійно виникають проблеми, технічні питання і прохання про роз'яснення деталей. За словами дипломатичного джерела газети в ЄС, Париж, прагне перевести до Франції виробничі потужності для випуску препарату, розробленого консорціумом Pfizer/BioNTech. При цьому на території самої Франції, як нагадує видання, немає заводів, що займаються виробництвом сертифікованих вакцин на основі мРНК.

6 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз близький до підписання нового контракту з Pfizer/BioNTech про постачання співтовариству 1,8 млрд доз вакцин до 2023 року. За її словами, ЄС "кожну секунду вакцинує 30 європейців".

Додамо

Згідно з офіційною стратегією вакцинації, затвердженої ЄК, Євросоюз повинен завершити імунізацію 70% дорослого населення до кінця липня.