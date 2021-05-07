ЗМІ: Франція блокує контракт ЄС на поставку 1,8 млрд доз вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Франція затягує остаточне підписання Європейським Союзом контракту з Pfizer/BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу до 2023 року. Про це повідомляє газета Die Welt, передає УНН.
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За її інформацією, контракт повинен був бути затверджений колегією Єврокомісії ще минулого тижня, однак цього не сталося. Одностайне схвалення є попередньою умовою для підписання документу і передачі його країнам - членам спільноти. Багато в чому причина зриву, як вказує Die Welt, обумовлена позицією єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, що виступає за нарощування потужностей з виробництва вакцин на рівні ЄС. Бретон на засіданні колегії ЄК виступив проти контракту Pfizer/BioNTechс. У Єврокомісії, однак, відмовилися підтвердити цю інформацію.
Як пише видання, представник Франції в комітеті ЄС із закупівель вакцин навмисно затягує процес укладення контракту. Привід - постійно виникають проблеми, технічні питання і прохання про роз'яснення деталей. За словами дипломатичного джерела газети в ЄС, Париж, прагне перевести до Франції виробничі потужності для випуску препарату, розробленого консорціумом Pfizer/BioNTech. При цьому на території самої Франції, як нагадує видання, немає заводів, що займаються виробництвом сертифікованих вакцин на основі мРНК.
6 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз близький до підписання нового контракту з Pfizer/BioNTech про постачання співтовариству 1,8 млрд доз вакцин до 2023 року. За її словами, ЄС "кожну секунду вакцинує 30 європейців".
Додамо
Згідно з офіційною стратегією вакцинації, затвердженої ЄК, Євросоюз повинен завершити імунізацію 70% дорослого населення до кінця липня.