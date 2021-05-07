СМИ: Франция блокирует контракт ЕС на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Франция затягивает окончательное подписание Европейским Союзом контракта с Pfizer/BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса до 2023 года. Об этом сообщает газета Die Welt, передает УНН.
Детали
По ее информации, контракт должен был быть утвержден коллегией Еврокомиссии еще на прошлой неделе, однако этого не произошло. Единодушное одобрение является предварительным условием для подписания документа и передачи его странам - членам сообщества. Во многом причина срыва, как указывает Die Welt, обусловлена позицией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, выступающего за наращивание мощностей по производству вакцин на уровне ЕС. Бретон на заседании коллегии ЕК выступил против контракта Pfizer/BioNTechс. В Еврокомиссии, однако, отказались подтвердить данную информацию.
Как пишет издание, представитель Франции в комитете ЕС по закупкам вакцин намеренно затягивает процесс заключения контракта. Повод - постоянно возникают проблемы, технические вопросы и просьбы о разъяснении деталей. По словам дипломатического источника в ЕС, Париж стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата, разработанного консорциумом Pfizer/BioNTech. При этом на территории самой Франции, как напоминает издание, нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК.
6 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз близок к подписанию нового контракта с Pfizer/BioNTech о поставках в сообщество 1,8 млрд доз вакцин до 2023 года. По ее словам, ЕС "каждую секунду вакцинирует 30 европейцев".
Добавим
Согласно официальной стратегии вакцинации, утвержденной ЕК, Евросоюз должен завершить иммунизацию 70% взрослого населения до конца июля.