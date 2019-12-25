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ЗМІ дізналися про випробування здатної вразити цілі в США китайської ракети

ЗМІ дізналися про випробування здатної вразити цілі в США китайської ракети

Київ • УНН

 • 14196 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Китайські військові провели льотні випробування нової балістичної ракети JL-3, здатної вразити цілі на всій території США. Про це повідомляє газета The Washington Times з посиланням на джерела в Пентагоні, пише УНН.

За даними видання, випробування відбулися 22 грудня в затоці Бохайвань на північному заході Китаю. Ракету запустили c атомної субмарини класу Jin, повідомили The Washington Times два джерела в міністерстві оборони США, знайомі зі звітом про запуск.

Американські розвідувальні супутники зафіксували запуск ракети і відстежили її політ. Інших подробиць про запуск не повідомлялося, в тому числі невідомо, чи були випробування успішними.

Офіційний представник Пентагоні заявив виданню, що військове відомство США офіційними даними про запуск не має.

Як повідомляв УНН, Пентагон пояснив завдання космічних військ США.

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