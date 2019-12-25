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СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Китайские военные провели летные испытания новой баллистической ракеты JL-3, способной поразить цели на всей территории США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне, пишет УНН.

По данным издания, испытания состоялись 22 декабря в заливе Бохайвань на северо-западе Китая. Ракету запустили c атомной субмарины класса Jin, сообщили The Washington Times два источника в министерстве обороны США, знакомые с отчетом о запуске.

Американские разведывательные спутники зафиксировал запуск ракеты и отследили ее полет. Других подробностей о запуске не сообщалось, в том числе неизвестно, были ли испытания успешными.

Официальный представитель Пентагоне заявил изданию, что военное ведомство США официальными данными о запуске не располагает.

Как сообщал УНН, Пентагон объяснил задачи космических войск США.

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