ЗМІ: держави ЄС хочуть мати план на випадок "торгової війни" з Британією

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Провідні країни Євросоюзу зажадали від Брюсселя розробки плану дій на випадок торгової війни з Великою Британією. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на європейські дипломатичні джерела, пише УНН.

Деталі

Вжиття жорстких заходів щодо Лондона обговорювалося, за їхніми даними, на зустрічі представників Франції, Німеччини, Нідерландів, Італії та Іспанії з заступником голови Єврокомісії (ЄК) Марош Шефчовічем. Країни спільноти хочуть, щоб ЄК була готова до кроків у відповідь, якщо Сполучене Королівство призупинить дію торгової угоди, яка стосується Північної Ірландії. У числі можливих кроків у столицях ЄС розглядають обмеження доступу Великої Британії до енергопоставок спільноти, введення тарифів на британський експорт або в крайньому випадку припинення дії двосторонньої торговельної угоди.

Країни — члени ЄС, за словами одного з дипломатів, домагаються від ЄК розробки “юридично обґрунтованих, пропорційних та рішучих дій у відповідь” заходів. “У ЄС є широкий спектр можливостей для удару у відповідь по Британії, наприклад поставки енергоресурсів”, — додав він. Близько 10% електроенергії та 12% природного газу, що споживаються у Великій Британії, поставляються по кабелях і трубопроводах з ЄС.

Раніше

У середу ЄК оприлюднила пропозиції про зміни північноірландського протоколу, які покликані спростити митний і фітосанітарний контроль продукції у портах Північної Ірландії щоб уникнути дефіциту товарів на прилавках в її магазинах і зростання соціальної напруженості. У свою чергу Сполучене Королівство заявило про необхідність створення спеціального арбітражного органу, який буде стежити за дотриманням договору. Велика Британія виступає проти того, що в даний момент в рамках суперечок про дотримання правил єдиного ринку ЄС у Північній Ірландії останнє слово належить Європейському суду.

Ці теми будуть обговорюватися на зустрічі представника прем’єр-міністра Сполученого Королівства по Brexit і міжнародній політиці Девіда Фроста з Марош Шефчовічем у Брюсселі.

Контекст

Згідно торговельної угоди, укладеною у грудні минулого року між ЄС і Великою Британією, Північна Ірландія, яка покинула Євросоюз в складі королівства, залишилася членом митного союзу співтовариства. Цей подвійний статус дозволив уникнути появи кордону між Ольстером і Ірландією, однак вимагав ввести контрольні процедури у північноірландських портах для транспортування ряду товарів з інших частин Сполученого Королівства. Через численні бюрократичні складнощі поставки британської продукції у Північну Ірландію були істотно ускладнені, що викликало невдоволення місцевого населення.

В ЄС наполягають на збереженні фактичного митного кордону між Північною Ірландією і Великою Британією в Ірландському морі, щоб уникнути неконтрольованого ввезення британської продукції з Ольстера до Ірландії, яка є країною Євросоюзу. Протокол гарантує, що кордон на самому острові Ірландія повинен залишатися прозорим і вільним від перевірок заради збереження Белфастської угоди 1998 року, яка поклала край збройному протистоянню між протестантами-лоялістами і католиками-націоналістами в Ольстері.

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