Зловмисника, що до смерті забив пенсіонерку, затримали на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці затримали зловмисника, котрий до смерті побив пенсіонерку на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, 23 листопада до поліції надійшло повідомлення від фельдшера Червоноградської лікарні, що у власній квартирі померла 78-річна місцева жителька.
Медики встановили, що причиною смерті жінки стали закрита черепно-мозкова травма та крововилив головного мозку.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, котрий спричинив тілесні ушкодження загиблій. Ним виявився 31-річний червоноградець. Виявилось, що між власницею помешкання та її гостем раптово виникла сварка, під час якої чоловік наніс жінці кілька ударів руками і ногами в область голови.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.