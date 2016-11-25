Зловмисника, що до смерті забив пенсіонерку, затримали на Львівщині

Так, 23 листопада до поліції надійшло повідомлення від фельдшера Червоноградської лікарні, що у власній квартирі померла 78-річна місцева жителька.

Медики встановили, що причиною смерті жінки стали закрита черепно-мозкова травма та крововилив головного мозку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, котрий спричинив тілесні ушкодження загиблій. Ним виявився 31-річний червоноградець. Виявилось, що між власницею помешкання та її гостем раптово виникла сварка, під час якої чоловік наніс жінці кілька ударів руками і ногами в область голови.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.