Злоумышленника, который до смерти забил пенсионерку, задержали во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который до смерти избил пенсионерку во Львовской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, 23 ноября в полицию поступило сообщение от фельдшера Червоноградской больницы, что в собственной квартире умерла 78-летняя местная жительница.
Медики установили, что причиной смерти женщины стали закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние головного мозга.
Правоохранители установили личность злоумышленника, который нанес телесные повреждения погибшей. Им оказался 31-летний червоноградец. Оказалось, что между владелицей квартиры и ее гостем внезапно возникла ссора, во время которой мужчина нанес женщине несколько ударов руками и ногами в область головы.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до десяти лет лишения свободы.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается.