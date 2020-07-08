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"Злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський" видворено за межі України

"Злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський" видворено за межі України

Київ • УНН

 • 26697 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. "Злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський" видворено за межі України із забороною в’їзду до України впродовж трьох років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Сьогодні, 8 липня, "злодія в законі" Кахабера Орагвелідзе на прізвисько "Каха Тбіліський" депортовано за межі України з забороною в’їзду до України впродовж трьох років", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 1 березня 2020 року "Каху Тбіліського" затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону у Путильському районі поблизу пропускного пункту "Селятин".

Також відповідно до рішення Першотравневого районного суду Чернівців, його було поміщено до ДУ "Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, ДМС України", з метою забезпечення примусового видворення за межі території України.

Нагадаємо, "злодію в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" заборонили в'їзд в Україну на 23 роки.

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