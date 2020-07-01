"Злодію в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" заборонили в'їзд в Україну на 23 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. За рішенням суду "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" видворено за межі України із забороною в’їжджати до країни упродовж 23-х років. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"Сьогодні, 1 липня, "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" видворено за межі України із забороною в’їзду до України на 23 роки", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "злодій у законі", у кримінальному світі відомий як "Тенго Пітерський" та "Тенго Гальський", був затриманий правоохоронцями 22 листопада 2019 року. Він прямував до столиці й охарактеризував свою поїздку як "дружній візит до старих друзів".
"За даними оперативників, "злодій у законі" їхав до столиці, аби зустрітися з особами з кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів", - зазначається в повідомленні.
За рішенням суду його було поміщено до держустанови "Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України" з подальшим примусовим видворенням.
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Нагадаємо, вперше Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальский" затримали в аеропорту "Бориспіль" у 2016 році та заборонили йому в'їзд на територію України строком на три роки.
На переконання правоохоронців, на територію України Чарая прибув, аби встановити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси у регіонах, згуртовувати окремі організовані групи для посилення їх злочинної діяльності.
Потім Чарая затримували у квітні та серпні 2017 року. У вересні його депортували.
У 2018 році "Тенго Гальський" за підробними документами прилетів до Києва і рушив у Дніпро, але був затриманий і депортований.
Ще раз його затримали у січні 2019 році в Івано-Франківській області. Зазначали, що він знову прибув до України за підробними документами. Трохи згодом його затримали у лютому того ж року. Того разу, як зазначалося, Чарая пояснив своє прибуття до України потребою у лікуванні.