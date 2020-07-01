"Вору в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" запретили въезд в Украину на 23 года

КИЕВ. 1 июля. УНН. По решению суда "вор в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" выдворен за пределы Украины с запретом въезжать в страну в течение 23 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.