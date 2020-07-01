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"Вору в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" запретили въезд в Украину на 23 года

"Вору в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" запретили въезд в Украину на 23 года

Киев  •  УНН

 • 19952 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. По решению суда "вор в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" выдворен за пределы Украины с запретом въезжать в страну в течение 23 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Сегодня, 1 июля, "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" выдворены за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "вор в законе", в криминальном мире известный как "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский", был задержан правоохранителями 22 ноября 2019 года. Он направлялся в столицу и охарактеризовал свою поездку как "дружеский визит к старым друзьям".

"По данным оперативников, "вор в законе" ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений", - отмечается в сообщении.

По решению суда он был помещен в госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГМС Украины" с последующим принудительным выдворением.

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Напомним, впервые Тенгиза Чарая по прозвищу "Тенго Гальский" задержали в аэропорту "Борисполь" в 2016 году и запретили ему въезд на территорию Украины сроком на три года.

По мнению правоохранителей, на территорию Украины Чарая прибыл, чтобы установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, сплачивать отдельные организованные группы для усиления их преступной деятельности.

Затем Чарая задерживали в апреле и августе 2017 года. В сентябре его депортировали.

В 2018 году "Тенго Гальский" по поддельным документам прилетел в Киев и отправился в Днепр, но был задержан и депортирован.

Еще раз его задержали в январе 2019 году в Ивано-Франковской области. Отмечали, что он снова прибыл в Украину по поддельным документам. Чуть позже его задержали в феврале того же года. В тот раз, как отмечалось, Чарая объяснил свое прибытие в Украину необходимостью в лечении.

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