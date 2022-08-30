Злочинці не мають ховатися за рясами: уряд схвалив введення санкцій проти патріарха кирила та ще 7 представників рпц
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти патріарха рпц кирила та інших 7 представників російської православної церкви. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.
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«Уряд схвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про застосування персональних санкцій проти патріарха Кирила та інших 7 представників РПЦ», - написав Ткаченко у Telegram.
Деталі
Він зазначив, що російська православна церква підтримує війну росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям.
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Так, санкції запроваджуються на десять років проти:
· 16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича);
· керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату рпц митрополита Волоколамського Іларіона;
· заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату рпц протоієрея Миколи Балашова;
· митрополита Псковського і Порховського рпц Тихона та інших
«Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо», - повідомив Ткаченко.
Він зауважив, що список ще має розглянути РНБО та Президент України.
«Після їхнього погодження зможемо звернутись із зазначеним списком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах», - додав Ткаченко.
Він зазначив, що «російська православна церква підтримує війну росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами».
Доповнення
ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити патріарха кирила престолу.